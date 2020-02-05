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Baba kızın hikayesinde acı son

Baba kızın hikayesinde acı son
Giriş Tarihi: 5.2.2020

Hastanesi’nde kızı ile birlikte lösemi tedavisi gören ve uygun iliğin bulunması için sayısız kampanyaların yapıldığı baba (43) Dünya Kanser Günü’nde hayatını kaybetti.

Aydın'da kızı Ebru Çelen ile birlikte aynı hastanede lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen, hayatını kaybetti. Aydınlıların yaşaması için seferber olduğu baba Çelen'in ölümü, kenti üzüntüye boğdu.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan Çelen'e üç yıl önce lösemi teşhisi konulmuş, hastalığın pençesinden 18 ay süren tedavi sonucunda kurtulan Çelen'in mutluluğu ise sadece 6 gün sürmüştü.

SEVİNÇ 6 GÜN SÜRDÜ
Sağlığına kavuşmasının 6'ıncı gününde Çelen, babası Yılmaz Çelen'in de aynı hastalığa yakalandığını öğrenen genç kızın hastalığı da iki ay sonra yeniden nüksetmişti. YENİDEN aynı hastalığa yakalanan Ebru Çelen, babası Yılmaz Çelen ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

■ İHSAN KARATAŞ
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