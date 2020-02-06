Aydın'da kızı ile birlikte lösemyi yenmeye çalışırken hayatını kaybeden Yılmaz Çelen, son yolculuğuna uğurlandı. Doktorların izin vermemesi nedeniyle cenaze törenine katılamayan Ebru Çelen, "Babam kurtulamadı ancak ben bu hastalığı yeneceğim. Yaşamak için savaşacağım" dedi.

Bozdoğan'da üç yıl önce lösemi teşhisi konulan Ebru Çelen, 18 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak mutluluğu 6 gün sürmüştü. Babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenen genç kızın hastalığı yeniden nüksetmişti. Baba kız hastanede aynı odada hastalıkla mücadele ederken, durumu ağırlaşan baba, 4 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.