  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > “Yaşamak için savaşacağım”

“Yaşamak için savaşacağım”

“Yaşamak için savaşacağım”
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Aydın'da kızı ile birlikte lösemyi yenmeye çalışırken hayatını kaybeden Yılmaz Çelen, son yolculuğuna uğurlandı. Doktorların izin vermemesi nedeniyle cenaze törenine katılamayan Ebru Çelen, "Babam kurtulamadı ancak ben bu hastalığı yeneceğim. Yaşamak için savaşacağım" dedi.

Bozdoğan'da üç yıl önce lösemi teşhisi konulan Ebru Çelen, 18 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak mutluluğu 6 gün sürmüştü. Babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenen genç kızın hastalığı yeniden nüksetmişti. Baba kız hastanede aynı odada hastalıkla mücadele ederken, durumu ağırlaşan baba, 4 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Yaşamak için savaşacağım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN