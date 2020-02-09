Ege’nin yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Aydın'ın yüksek kesimleri de beyaza büründü. Aydın'ın bazı noktalarında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı belediye ekipleri çalışma başlattı. Yollarda tuzlama çalışmasına başlayan ekipler bir taraftan da kar küremesi yapıyor. Ekipler çalışmalarını Buharkent'in Ericek, Muratdağı; Kuyucak'ın Yakacık, Ovacık, Belenova, Ören, Yeşildere, Musakolu, Taşoluk, Sarıcaova; Nazilli'nin Aşağı Yakacık, Ovacık, Kahvederesi, Ketenova, Karahallı, Çaylı, Derebaşı, Akpınar, Esentepe, Kaşıkçılar, Apaklar, Çatak; Karacasu'nun Ataköy, Işıklar; Sultanhisar'ın Malgaçmustafa, Uzunlar; Köşk'ün Sarıçam mahallelerinde ve Efeler'in Paşayaylası mevkisinde devam ettiriyor. Vatandaşlar ise karın tadını çıkarıyor.



HAYVANLARI UNUTMADILAR

Manisa Kula da yoğun kar yağışından nasibini aldı. İlçede oluşan güzel görüntülerin yanı sıra karda yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına su ve yiyecekler bıraktı. Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer, soğuk ve karlı havada sokak hayvanlarını unutmamak gerektiğini dile getirerek, "Hayvanların su, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.