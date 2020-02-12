Ayten ebeden en anlamlı destek

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'de çalışan ebe Ayten Kaplan, tedavi gören kanser hastası çocuklar için saçlarını bağışladı. Kaplan, "Saçımla, bir çocuğun yüzünün güldüğünü görmek benim için en büyük mutluluk olacak" dedi.

KAMPANYAYA KATILDI

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören kanser hastalarının peruk ihtiyacı için saçlarını kestirme kampanyası başlatıldı. "Saçım Sana Feda Olsun" adlı kampanyaya Ayten Kaplan da destek oldu. Kaplan'ın sacları, kanser hastalarına peruk olarak geri dönecek. Kaplan, "Ben de hasta çocuklara faydalı olmak istedim" dedi. Kaplan, bu duyarlı davranışından dolayı çalıştığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

KAZIM YÖRÜKCE