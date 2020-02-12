Öfkeli taksici üç kişiyi ezip geçti

Aydın'da taksici Devrim A. tartıştığı oto tamircisini ve yanındaki 2 çalışanı aracıyla ezerek yaraladı. Olay, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Devrim A. geçen hafta tamir ettirdiği otomobili için yeniden sanayiye geldi. Takılan parçanın sökülmesini isteyen Devrim A'nın talebi için işyeri sahibi Ender Anğı (24) işçilik ücretini alacağını söyledi.

TARTIŞMA YAŞANDI

İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlerine hakim olamayan Devrim A. bindiği otomobilini Anğı ile Hüseyin Irmak (24) ve Serkan Gürbüzer (17) adlı çalışanların üzerine sürdü. Üç kişinin ayağını ezen Devrim A. gözaltına alındı.

İBRAHİM UZUN