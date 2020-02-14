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İki çiftçi tarlasında ölü bulundu

İki çiftçi tarlasında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Aydın'ın Karacasu ilçesine zeytin bahçelerine giden Hasip Ünal (63) ve Muhsin Büyüyapıcı'nın (68) cansız bedenleri bulundu. Karacasu'nun Yenice Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve iki çocuk babası Hasip Ünal (63), Fadimeçeşme mevkiindeki arazisine gitti. Ot biçmeye giden babalarının havanın kararmasına rağmen eve dönmemesinden şüphelenen oğlu Veli Ünal, gittiği tarlada babasının cansız bedenini yüz üstü yatar vaziyette buldu.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI
Sağlık ekiplerine haber verilirken, Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yine Karacasu'ya bağlı Bereketli Mahallesi'ndeki zeytin arazisine gübre atmaya gelen Muhsin Büyükyapıcı (68) ise tarla komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunan Büyükyapıcı'nın kesin ölüm sebebi incelemelerin ardından belli olacak.


Tarlasında ölü bulunan Muhsin Büyükyapıcı'nın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.


Hasip Ünal

ÜMİT ÖZMEN

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