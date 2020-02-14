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Virajı alamayınca takla attı

Virajı alamayınca takla attı
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Aydın Kuşadası'nda yoldan çıkarak takla atan kiralık otomobilin sürücü yaralandı. Kuşadası'ndan Selçuk istikametine giden Tacdin T. (54) kontrolündeki 09 ABA 955 plakalı otomobil Selçuk virajlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil, yol kenarındaki kayalara çarparak durdu. Yaralanan otomobil sürücüsü Tacdin T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İBRAHİM UZUN

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