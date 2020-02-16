Koçarlı festivalle şenlenecek

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali düzenlenecek. 5-7 Haziran'da yapılacak festivalde ilçenin başta çam fıstığı olmak üzere pamuk, incir, zeytin, zeytinyağı ve kestane gibi ekonomik değeri olan ürünleri tanıtılacak.

'HEPSİ ALTIN DEĞERİNDE'

Ürünlerin yetiştirilmesi ve ticaretine ilişkin seminerlerin de gerçekleştirileceği festivalde tarım sektöründen firmalar, stantlar açacak. Festival, farklı ilçelerden vatandaşları kendisine çekecek. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Çamfıstığı Festivalimiz için ayrı bir çalışma yapıyoruz. İçeriğinde önemli değişiklikler yaptığımız festivalimizde Koçarlı'mız için her biri altın değerinde olan diğer yerel ürünlerimiz de tanıtılacak. Kültürüyle, tarihiyle ve tüm tarım ürünleriyle Koçarlı'yı tanıtan ve temsil eden bütüncül bir etkinlik ortaya çıkacak. Koçarlı Çamfıstığı ve Yerel Ürünler Festivalimize tüm halkımız davetli" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE