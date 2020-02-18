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Kuşadası’nda 90 düzensiz yakalandı

Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

18.02.2020, 17:37

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İHA

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