Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İHA
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