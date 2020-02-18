‘Tarihi tren yolu korumaya alınsın’

Aydın'ın ilçesi Söke'nin turizm bölgesinde yer alan Ağaçlı Mahallesi'nde tarihi tren yolu adeta kaderine terk edildi. Yaklaşık 120 yıl önce İngilizler tarafından kömür taşımak amacıyla inşa edilen tren yolunun bakımsız hali, görenlerin içini sızlatıyor. Mimari yapısıyla geçmiş yıllara ışık tutan tarihi tren yolunda restorasyon çalışmalarının başlatılmasını isteyen mahalle halkı, yolun koruma altına alınmasını talep ediyor. Bölgede yapılacak olan çalışmalarla mahalle halkı, tren yolunun turizme kazandırılmasını istiyor.

MEHMET KAVAS