Sopayla önüne gelen otomobile vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki 5 otomobile sopayla vurarak zarar verdi. Dikiz aynası başta olmak üzere otomobillerinin birçok bölgesinde zarar oluşan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobillere zarar veren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

MEHMET KAVAS