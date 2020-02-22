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yalnız değil

Gülcihan yalnız değil
Giriş Tarihi: 22.2.2020

Aydın'da lösemi hastası 8 yaşındaki Gülcihan Demir'in hastane odasından Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla taraftarı olduğu takıma yaptığı çağrıya Trabzonspor duyarsız kalmadı. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, telefondan görüntülü konuştuğu Gülcihan'ı Trabzon'a davet etti. Gülcihan'a forma göndereceğini belirten başarılı kaleci, "Biz senin yanındayız Gülcihan, seni çok seviyoruz" dedi. Minik bedeniyle hastalığına karşı mücadele veren Gülcihan, Uğurcan ile görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor ve Yeni Asır'a çok teşekkür ederim. Hayatımda bana unutmayacağım bir gün yaşattılar. Dünyalar benim oldu" diye konuştu.


Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Gülcihan'la telefonda görüntülü konuştu.


Gülcihan'ın takımına yaptığı çağrıyı Yeni Asır duyurmuştu.

MEHMET KAVAS

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