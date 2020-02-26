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Kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı

Kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, meydana gelen heyelan nedeniyle kopan dev kaya parçaları kırsal Malgaçemir Mahallesi yayla yolunu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, yola düşen kayaları dozerle kaldırıp, 1 saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

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