Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.P.’yi 1 milyon 200 bin TL dolandırdı. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda yaşayan S.P.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan altın dolandırdılar. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan 5 kişi tespit edildi. Afyonkarahisar, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.



Sorgularının ardından aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 5 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.