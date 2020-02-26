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Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun

Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun

26.02.2020, 15:51

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.P.’yi 1 milyon 200 bin TL dolandırdı. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda yaşayan S.P.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan altın dolandırdılar. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan 5 kişi tespit edildi. Afyonkarahisar, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgularının ardından aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 5 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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