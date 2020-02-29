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O oyuncak yerine ulaştı

O oyuncak yerine ulaştı
Giriş Tarihi: 29.2.2020

Aydın'da 'serebral palsi' hastası olan 14 yaşındaki Behlül Tübcil'in Suriye'ye gönderdiği pelüş oyuncağı alan Suriyeli çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı. Efeler ilçesinde yaşayan Behlül Tübcil, yanından hiç ayırmadığı pelüş sıpa oyuncağını, Suriye'de savaş mağduru ailelerin çocuklarını sevindirmek, Aydın Valiliği'nce başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeleri İdlib'e ulaştırmak için yola çıkan TIR'la Suriye sınırına göndermişti. Yardım TIR'ları İdlib'e ulaşırken Behlül'ün oyuncağı da yeni sahibini buldu. Suriye'ye giden yetkililer, Behlül'ün oyuncağını Suriyeli çocuğa hediye etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Oyuncağı eline alınca mutluluğu gözlerine yansıyan Suriyeli çocuk, iyilik meleği Behlül'e teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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