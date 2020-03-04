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Çocuk parkı bakımsız kaldı

Çocuk parkı bakımsız kaldı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

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Aydın Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan çocuk parkı, bakımsız görüntüsüyle tepki çekiyor. Parkta bulunan bazı oyuncukların kırılması, oturma bankları ve zemindeki parkelerin sökülmesiyle çocuk parkı adeta bir harabeye döndü. Parkta gereken çalışmaların kısa sürede yapılmasını talep eden mahalle sakinleri, "Parkın mevcut hali, içimizi sızlatıyor. Çocuklarımız oyun oynayıp vakit geçiremiyor" dediler.

Parkın bakımsızlığından şikayetçi olan vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti.

'KAZA RİSKİ VAR'
Zemindeki parkelerin sökülmesinden dolayı çukurlar oluştuğunu anlatan vatandaşlar, "Bu çukurlara düşerek kazalarla karşı karşıya kalma riski var. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Çocuklarımızın yaşam alanı olan bu parkı modern bir şekilde yenilesinler" diye konuştular.

Fotoğraflar: Mehmet KAVAS

METİN BURMALI

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