Polis dehşeti

Polis memuru Büşra Çetinkaya ayrıldığı nişanlısı ve meslektaşı Suat Teke’nin barışma teklifini reddedince canından oldu. Genç kadının annesi Güngör Çetinkaya da ağır yaralı.

Aydın'da polis memuru Suat Teke (26) meslektaşı olan nişanlısının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine dehşet saçtı. Teke'nin kurşun yağdırdığı otomobilde bulunan Büşra Çetinkaya (28) hayatını kaybederken annesi Güngör Çetinkaya (62) ise ağır yaralandı.

1.5 YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Olay, Efeler'e bağlı Ata Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Suat Teke ile 1.5 yıl önce tanıştığı Afyonkarahisar'da görev yapan meslektaşı Büşra Çetinkaya (28) nişanlandı.

Büşra Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

AYRILIK KARARI

Eylül ayında evlilik kararı alındı. Ancak Büşra Çetinkaya, aşırı kıskançlığı nedeniyle Suat Teke'den ayrıldı. Çetinkaya, Teke'nin tekrar barışma talebine olumsuz yanıt verdi. Ayrılığı gururuna yediremeyen Teke, görev yaptığı yerden izin alıp Aydın'daki annesini ziyarete gelen Çetinkaya'yı takip etti. Pusuda bekleyen Teke, kullandığı 34 BIT 820 plakalı otomobille nişanlısı Çetinkaya'ya ait 03 HB 099 plakalı otomobilin önünü kesti. Çetinkaya'nın barışma teklifini reddetmesi üzerine öfkeden çılgına dönen Teke, silahıyla genç polise kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden ağır yaralanan kadın polis memuru ile annesi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesi Güngör Çetinkaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



VATANDAŞLAR YAKALADI

Silahının şarjöründeki tüm mermileri boşaltarak dehşet saçan Teke, olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından tabancası elinden alınıp yakalandı ve polise teslim edildi. Gözaltına alınan Suat Teke, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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