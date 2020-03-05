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Söke’deki çocuklar artık üsümeyecek

Söke’deki çocuklar artık üsümeyecek
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde anneler ördükleri kazakları üşümesinler diye kimsesiz çocuklara hediye etti. Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar, 'Sıcacık Kışlar; Çocuklar Üşümesin' sloganıyla başladıkları kampanya kapsamında bere, atkı, eldiven, yelek ördü. Anne şefkatiyle örülen ve 308 takım haline getirilen el emeği göz nuru örgüler Söke Kaymakamlığı aracılığıyla Sosyal Hizmetler bünyesindeki kimsesiz çocuklara ulaştırılacak.

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