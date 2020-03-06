Kuyucak’ta 3 kişiye hasta yatağı desteği

Aydın'da Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı ve tekerlekli sandalye hediye ederek onlara destek oluyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, son olarak rahatsızlığından dolayı tedavi gören üç vatandaşa hasta yatağı gönderdi. Vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Ertürk, "Kuyucak Belediyesi olarak bugüne kadar birçok vatandaşımıza hasta yatağı ve tekerlekli sandalye hediye ettik. Yardımlarımız sürecek" dedi.

MEHMET KAVAS