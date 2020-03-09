İtalya’da 14 kent karantinada

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

Karantina kararının ülkede 16 milyon kişiyi ilgilendirdiği öğrenildi. Papa Francis de, İtalya özelinde ve dünyada hızla yükselmekte olan salgını sebebiyle, her pazar günü Aziz Petrus Meydanı'na açılan pencereden halka seslendiği pazar duasını internet üzerinden yayınladı.



Vaka sayısı 100 bini aştı

ÇİN'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle 3 bin 600 kişi ölürken, 60 bin 228 kişi de iyileşti. Kovid- 19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 106 bin 466'ya ulaştığını bildirdi.





Görevliler, Çin'in Vuhan kentinde sokakları ilaçlamaya devam ediyor.

Ülkelere göre ölen kişi sayısı

Çin ana karası 3 bin 97

Hong Kong Özel İdari Bölgesi 2

İtalya 233

İran 145

Güney Kore 50

ABD 19

Fransa 16

Japonya 12

İspanya 10

Irak 4

Avustralya 3

İngiltere 2

Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de 1'er kişi



Hastaneleri birbirine kattı

Bursa'da, İtalya'dan geldiğini ve korona virüsü kaptığını iddia ederek hastaneleri dolaşan şüpheli, kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı. Mudanya'daki evinde yakalanan 68 yaşındaki E.O. adlı vatandaşın İtalya'ya hiç gitmediği ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.



Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda korkutan tespit

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde 29 Şubat'ta düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı. Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliği, bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirdi.



Dev market zincirlerinden satışlara limit

ABD'NİN New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerde su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirildi. Tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi rafları boşalttı. Market yöneticileri, müşteriler arasındaki kavgalara ve paniğe son vermek için bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.