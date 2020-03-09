Karanlığı yaşama sevinci ile yeniyor

Henüz 2 yaşındayken görme yetisinin yüzde 40’ını kaybeden, 12 yıl önce de dünyası tamamen karanlığa gömülen Aydınlı Güray Özkan yaşama azmi ile hayran bırakıyor. Harçlığını seyyar tezgahından çıkaran Özkan, aynı zamanda iddialı bir goalball sporcusu.

Aydın'da görme engelli Güray Özkan'ın karanlık dünyasına yaşama azmi ışık oluyor. Seyyar tezgahında çeşitli ürünler satarak harçlığını çıkartan 35 yaşındaki Özkan, boş zamanlarında da 'Goalball' oynayarak sosyalleşiyor. Hayata hiç küsmediğini dile getiren Özkan, azmiyle tüm engellilere örnek oluyor. Efeler ilçesinde yaşayan Güray Özkan, 2 yaşında yüksek ateş nedeniyle gözlerinden rahatsızlandı. Görme yetisinin yüzde 40'ını kaybeden ve zamanla görme kaybı daha da ilerleyen Özkan'ın dünyası 2008 yılında tamamen karanlığa gömüldü. Yaşadıklarına rağmen hayata küsmeyen Özkan, ailesine yük olmamak için seyyar satıcılık yapmaya başladı. Boynuna astığı seyyar tezgahta kağıt ve ıslak mendil satarak kendi ayakları üzerinde durmayı başaran engelli genç, boş vakitlerinde de "goalball' oynuyor.

"HER ENGEL MUTLAKA AŞILIR"

Güray Özkan, "12 yıldır dünyam karanlık. Ama ben hayata küsmedim. Aksine sıkı sıkıya tutundum. Aileme yük olmamak için çalışmak zorundayım. Benden alışveriş yapan vatandaşlar, görme engelli olduğuma inanamıyor. Görmediğimi fark edince de azmimden dolayı tebrik ediyor. Herkes engelli olabilir. Engelli vatandaşlarımıza tavsiyem hayata küsmesinler, azimli olduktan sonra aşılamayacak engel yok" dedi.





TURNUVALARDAN BOŞ DÖNMÜYORLAR

Sporun hayatında ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Güray Özkan, "Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Önal ve dernek yöneticilerinin de yer aldığı bir goalball takımımız var. Geçen yıl Konya'da katıldığımız turnuvada üçüncü olduk. Bu yıl da takımımız iddialı. Takımın bir parçası olmaktan mutluyum. Spor hayatıma renk kattı. Ancak işportacılık yaptığım için sporla uğraşmak yorucu oluyor. Bir iş imkanı olursa daha rahat spor yapabileceğim" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE