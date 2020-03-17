Evi yanan yaşlı çift sokakta kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında evleri küle dönen yaşlı çift büyük üzüntü yaşadı. Karapınar Mahallesi'nde Mübeccel (67) ve Mehmet Uzundağ (69) çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde bacanın tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
YARDIM BEKLİYORLAR
Evlerinde çıkan yangına yaşlı çift de müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralandı. Yangının ardından sağlık ocağında tedavi edilen çiftin önemli bir sağlık sorunlarının olmadığı öğrenildi. Evleri yandığı için sokakta kalan yaşlı çift kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor.
ÜMİT ÖZMEN
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