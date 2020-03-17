Latmos Dağları öksüz kaldı

Aydın'da antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nın en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde doğduğundan bu yana keçileriyle birlikte geleneksel yaşamını sürdüren Fatma Sönmez yaşamını kaybetti.



Latmos Dağları'nın bilinen en bakir coğrafyasında yaşayan, geleneksel yaşamı Karyalılara benzediğinden "Karyalı Kadın" olarak bilinen Fatma Sönmez'in yaşam hikayesi tiyatrolara konu olmuştu.

'BU DAĞLARDA ÖLÜRÜM'

Bulunduğu coğrafyada 8000 yıldır süregelen yaşamın son temsilcisi olan Sönmez, doğduğu Latmos Dağları için 'Ben bu dağlarda öleceğim" diyordu. Öyle de oldu ve Fatma Sönmez Latmos Dağları'nda son nefesini verdi. Sönmez'in ölümüyle Latmos dağları ve otlattığı keçileri öksüz kaldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Fatma Teyze anısına 10 yıl önce yayınladığı yazıyı sosyal medyada paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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