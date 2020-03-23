ÖR-KOOP’tan hijyen seferberliği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 1979 yılında, 7 üretici tarafından kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP), tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı mücadele başlattı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde ÖR-KOOP, fabrika ve satış mağazalarını dezenfekte ederek önlem aldı. Hijyen ve dezenfektan çalışmaları hakkında bilgi veren ÖRKOOP Sorumlu Yöneticisi Gıda Mühendisi Nazan Turcan, "Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Tesisimizin ilaçlamasını yaparak hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin sağlığını korumayı hedefledik. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.



"Temizlik eğitimi verdik"

ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal da, "Şu an içinde bulunduğumuz olumsuz durumda biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Kooperatifimizde çalışan 127 personel ve gelen misafirlerimizin sağlığı için sağlık bakanımızın direktifleri doğrultusunda gerekli dezenfekte işlemimizi yaptık. Doktorlarımızın gözetiminde hijyen eğitimi ve sağlık çalışmalarımızı da tamamladık." diye konuştu