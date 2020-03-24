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Haberler Aydın Can dostlar için motosiklete veda

Can dostlar için motosiklete veda

Can dostlar için motosiklete veda
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, sokak hayvanlarının mama ve tedavi ihtiyacını karşılamak için motosikletini sattı. İncirliova ilçesinde yaşayan hayvansever Fırat Sert, her gün sokak hayvanlarını mamayla besliyor. Dışarıdan maddi destek kabul etmeyen ve kendi cebinden ayda 60 paket mama alarak can dostların karnını doyuran, yaralı ve hasta hayvanların da tedavi masraflarını üstlenen Sert, veteriner kliniğe olan borçlarını ödemek için 'aşkım' dediği motosikletini feda etti.
40 bin lira değerindeki motosikletini sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 35 bin liraya satan hayvansever Sert, duyarlığıyla takdir topladı.

KAZIM YÖRÜKCE

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