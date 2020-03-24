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Haberler Aydın Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

24.03.2020, 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,11:53

Aydın’ın ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

Olay, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAP plakalı bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti olmadığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçmaya başladı. Sürücünün kaçabileceği her nokta tutularak kıskaç altına alındı. Otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arka taraflarında devriye ekipler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında M.L. isimli olduğu ve ehliyetinin olmadığı ayrıca 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

İHA

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