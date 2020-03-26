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Haberler Aydın Ölüm diyeti

Ölüm diyeti

Ölüm diyeti
Giriş Tarihi: 26.3.2020

’da 150 kilo ağırlığındaki (30), açlık diyeti yaparken geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Aydın'da 150 kiloya ulaşan obezite hastası zayıflamak için yaptığı açlık diyeti nedeniyle hayatını kaybetti.

TAM UYGULAYAMADI
Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı mahallesinde oturan obezite hastası Arif Özkaya (30), aşırı kiloları nedeniyle ayakta duramaz hale geldi. Mide küçültme ameliyatı ile kilo vermek isteyen Özkaya'ya doktorları, rahatsızlıklarından dolayı ameliyatı kaldıramayacağını söyledi. ÖZKAYA, Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurup uzmanların önerdiği diyet programına başladı. 150 kilo ile diyete başlayan ancak diyet programını tam olarak uygulayamayan Özkaya, aç kalarak diyeti sürdürdü. Açlık nedeniyle bir süre sonra kalbi duran Özkaya, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkaya'nın acı haberi ailesini yasa boğdu.

KAZIM YÖRÜKCE

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