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Haberler Aydın Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

28.03.2020, 09:49

'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin Başkan Yardımcısı 'ın oğlu olduğu öğrenildi

Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil elektrik direğine, kamyonet ise bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu. Sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan, sıkıştıkları araçlardan ekipler tarafından çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, Yusuf Bircan'ın Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AA

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