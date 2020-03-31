Yunan vahşetinin ispatı

Aydın Kuşadası’nda sahile vuran dalgıç paletindeki ayak kemiklerinin, Yunan askerlerinin botlarını parçaladığı bir göçmene ait olduğu iddia edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil siteleri mevkiinde sahilde bir palette ceset parçası bulundu. Paletin içerisinde bulunan ayak kemikleri incelenmek için Adli Tıp'a gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp başvurusu yapılan dalgıç veya yüzücünün olmadığını tespit etti.

KAYIP BİLGİSİ VERİLMEMİŞ

Esrarengiz olayla ilgili Ada Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Adnan Kalça da sahilde bulunan paletin fotoğrafını da, "Çevresinden kayıp dalgıç olan var mı?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni Asır'a konuşan Kalça, Aydın, İzmir ve Muğla'daki su sporları kulüplerine de ulaştığını ancak şu ana kadar kendisine kayıp dalgıç bilgisi gelmediğini söyledi. Paletteki ceset parçasının Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olabileceğini ileri süren Kalça, "Ceset parçasıyla bulunan palet serbest dalış yapan dalgıçların kullandığı paletlerden değil. O palet daha çok tüplü dalışlarda kullanılır. Kuşadası'ndan Yunanistan'a bağlı Samos adalarının mesafesi yaklaşık 2 kilometre. Bu mesafeyi bazı göçmenler yüzerek geçiyor. Bazı göçmenler de botlarının batma ihtimaline karşı yanlarına palet alıyor. Paletteki ceset parçasının bir göçmene ait olabileceğini düşünüyorum. Yunan Sahil Güvenliği'ne ait hücum botunun, botlarını batırıp parçaladığı bir göçmene ait ceset parçası, muhtemelen paletle birlikte bizim sahillerimize vurmuş gibi görünüyor" dedi.

Kuşadası sahilinde önceki gün palet içinde insan kemiği bulunmuştu.



Yunan tarafından gelen ceset parçaları

Kuşadası sahillerinde ceset parçalarıyla karşılaşıldığını dile getiren Adnan Kalça, "Olayın sırrı Adli Tıp'tan gelecek sonuca göre netleşecek. Ben de sık sık dalış yapıyorum. Sularda ve kıyıda benim de ceset parçalarıyla karşılaştığım oldu. Bunlar Yunanistan tarafından gelen ceset parçaları" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE