Adalet yerini bulacak

Aydın'da sevgilisi Merve Kotan (19) ile arkadaşı Ekim Türkmen'i (26) tüfekle öldüren Muhammed Gürsoy'un (28) yargılandığı davanın duruşması karar için 18 Haziran'a ertelendi. Yeni Asır'a konuşan Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, acılarının halen taze olduğunu belirterek, "O caninin suçunun cezası idam olmalı ancak adeletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

YALAN BEYANLARDA BULUNDU

Gürsoy'un ilk iki duruşmada, tanıkların yalan beyanlarıyla olayı namus cinayeti gibi göstermeye çalıştığını dile getiren acılı baba, "Katil ifadesinde, tuvalet ihtiyacı için uzaklaştığını geriye döndüğünde, ise kızımla Ekim'in öpüştüklerini gördüğünü söylüyor. Verdiği ifadeler tamamen çelişkili ve yalan. Sahte tanıklarla olayı namus cinayeti gibi göstermeye çalıştılar. Olayın tasarlanmış bir şekilde yapıldığı çok net ortada. Kızımı öldüren caninin tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, nitelikli yağma gibi çeşitli suçlardan 11 ayrı dosyası varmış. Bu caninin cezası aslında kısasa kısas, yani idam olmalı. Bunun dışında ne ceza verilirse verilsin bizim acımızı hafifletmeyecek ancak adaletin yerini bulup en ağır cezanın verileceğine inanıyoruz" dedi.



Muhammed Gürsoy

Kazım YÖRÜKCE