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Haberler Aydın Belediye girişine dezenfekte tüneli

Belediye girişine dezenfekte tüneli

Belediye girişine dezenfekte tüneli
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Aydın'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında drone ile ateş ölçme cihazı uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren MHP'li Karacasu Belediyesi, hizmet binası girişine de 'Dezenfekte Tüneli' kurdu. Aydın'da ilk olan Dezenfekte Tüneli'nden test geçişi yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Karacasu Belediyesi'ne virüs giremeyecek" dedi.

MEHMET KAVAS

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