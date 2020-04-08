Motosikletiyle orta refüje çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yavuz Çetin'in (41) kullandığı motosiklet orta refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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