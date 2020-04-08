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Haberler Aydın Motosikletiyle orta refüje çarptı: 1 ölü

Motosikletiyle orta refüje çarptı: 1 ölü

Motosikletiyle orta refüje çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yavuz Çetin'in (41) kullandığı motosiklet orta refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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