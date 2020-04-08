Nazilli Devlet Hastanesi'ne 17 solunum cihazı bağışlandı

Nazilli Devlet Hastanesine hayırseverler tarafından 17 solunum cihazı bağışlandığı bildirildi. Solunum cihazlarının alınmasına katkıda bulunanlara teşekkür edilen açıklamada, "İlimizde özellikle Kovid-19 pandemisi süreci içerisinde birçok hayırsever vatandaşımız ve sivil toplum kuruluşundan destek mesajları almaktayız. Bu değerli katkı ve mesajlar, en çok ihtiyacımız olan yüce milletimizin gönül desteğinin vurgulanması açısından son derece kıymetlidir." ifadelerine yer verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nazilli Ticaret Borsası, hayırsever iş insanları ve AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığınca, 700 bin lira değerinde 17 solunum cihazının alınarak Nazilli Devlet Hastanesine hibe edildiği belirtildi. Solunum cihazlarının alınmasına katkıda bulunanlara teşekkür edilen açıklamada, "İlimizde özellikle Kovid-19 pandemisi süreci içerisinde birçok hayırsever vatandaşımız ve sivil toplum kuruluşundan destek mesajları almaktayız. Bu değerli katkı ve mesajlar, en çok ihtiyacımız olan yüce milletimizin gönül desteğinin vurgulanması açısından son derece kıymetlidir." ifadelerine yer verildi.