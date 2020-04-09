‘Plazma tedavisi için kan vermeye hazırım’

Aydın İl Pandemi Kurulu’nda görevli Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yoğun saha çalışması sırasında yakalandığı korona virüsle mücadelesini Yeni Asır’a anlattı. Okumuş, “Hayat kurtarmaya varım” dedi.

Aydın'da koronavirüs salgınına karşı tedbirler alan İl Pandemi Kurulu'nda görevli İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bir yandan eğitim yuvalarının dezenfektasyonu ile ilgilenirken diğer yandan da sağlıkçılar için maske ve yüz siperliği üretilmesi için çaba harcadı. Bu yoğun tempoda korona virüse yakalanan Okumuş, hastalıkla mücadelesini Yeni Asır'a anlattı.

İŞTAHSIZLIKLA BAŞLADI

● Hastalık belirtileriniz ilk olarak nasıl ve ne şekilde ortaya çıktı? Korona virüsün bilinen bulgularının yüksek ateş ve öksürük olduğu söylenmişti. Ancak ben de bu bulguların hiçbiri yoktu. Bir hafta işe geldim, sahada aktif çalıştım. Bu süreçte halsizlik ve iştahsızlık ortaya çıktı. Hastaneye geldiğimde ayakta duracak gücüm kalmamıştı. Yapılan ilk testte virüs görülmedi. Çekilen tomografideyse korona virüsle uyumlu bulgular vardı. İkinci testte koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı.

Okumuş, korona virüs mücadelesinde sahada oldukça yoğun bir tempoda çalışmıştı.

● Tedavi sürecinde neler yaşandı? Koronaya yakalandığımı öğrendiğimde şok yaşadım. Ancak şoku çabuk atlattım. İlk günden itibaren ilaç tedavisine başlandı. Bünyem ilaç tedavisine olumlu sonuç verdi. 3 günde kendimi toparladım. İştahım artmaya başladı. Hafif nefes darlığı çekiyordum. Doktorlar evinde tedavime devam edebileceğini söyledi ancak ben tamamen hastalığı atlatınca taburcu olmak istediğimi ifade ettim.

MÜDÜRLÜK KARANTİNADA

● Size koronavirüse yakalandıktan sonra çevrenizde neler oldu? Korona virüse yakalandığım ortaya çıkınca eşim ve 2 çocuğum da evde karantinaya alındı. Çok şükür ailemde virüs görülmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 2 şube müdürümüz dışındaki tüm personel de karantina altında. Bu süreçte İl Pandemi Kurulu toplantısına katılmıştım. Aydın Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve kurum müdürlerinin katıldığı o toplantıda birebir

kimseyle temasta bulunmadım. İl Pandemi Kurulu üyelerinin koro-na virüs testlerinin negatif çıktığını öğrenince çok sevindim.

EN GÜVENLİ YER EVLERİNİZ

● Virüsten korunmaları için vatandaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? "Ben gerçekten virüsü kimden kap-tığımı hatırlamıyorum. Hastalık bulaş-mış biriyle kesinlikle temasta bulunmadım. Eldiven ve maske takıp tüm önlemleri alarak çalışmış olmama rağmen bu hastalık başıma geldi. Vatandaşlarımıza tavsiyem kesinlikle evlerinde kalsınlar, devletimizin aldığı tedbirlere uysunlar. İşi dolayısıyla dışarıda olanlar maskesiz kesinlikle dolaşmasın-lar. Bu hastalıktan korunmak için en güvenli yerin evler. Evde kal çağrılarına lütfen uysunlar. Erken tanı da çok önemli. Koronavirüs bulguları taşıyanlar vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurup test yaptırma-larını tavsiye ediyorum"'

KATKI YAPMAYA HAZIRIM'

● Hastalığı tamamen atlattıktan sonra 'plazma tedavisi' için bağışta bulunmayı düşünüyor musunuz? Hastalığa karşı bir aşı henüz bulunamadı. Sağlık Bakanlığı ile Kızılay eş güdümünde yürütülen plazma tedavisinin başlayacağını öğrendim. Doktorlarımız uygun görüldüğü takdirde kan bağışında bulunmaya hazırım. Bir insan hayatını kurtarmak kadar güzel bir şey yok.

Kazım YÖRÜKCE