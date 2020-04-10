Ayvalık pazarının yeri 96 yıl sonra koronavirüs nedeniyle değişti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ege’nin iki yakasını buluşturan pazar olarak bilinen, ilçenin tarihi sokaklarında 96 yıldır kurulan semt pazarının yeri, koronavirüs önlemleri kapsamında değiştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ayvalık'ta, kaymakamlık, belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında, 96 yıllık semt pazarı, geçici olarak Armutçuk'a taşındı. Hamdibey, Vehbibey-Fevzipaşa ile Hayrettin Paşa mahalleleri içindeki, 200 yıllık tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda kurulan semt pazarı, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Belediye semt pazarının yerinde kuruldu. Pazarın giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapıldı, maskesi ve eldiveni olmayan vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.



Pazar yerinin başka bir yere alınması, toplu taşıma araçları kullanılması gerektirdiği için vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmadı.





Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, "Ülkemiz zor bir dönem geçiriyor ve bu semt pazarımız 1924 tarihinden sonra ilk defa yer değişti. Armutçuk'ta kurduk. Halkta sıkıntılar oluştu, tepkiler oldu. Yetkililerin bizimle görüşerek aldığı bir karar. Esnafımıza çok yaradığını söyleyemeyeceğim. Halktan uzaklaştık ama mecburduk. Sağlık kurulu özellikle Ayvalık pazarının kalkması gerektiğini söyledi. 'Neden?' diye sorduğumda, 'pazar çarşının göbeğinde. Pazara inen vatandaş sahile iniyor, bankaya gidip işlerini hallediyor. Çarşıyı dolaşıyor ve bizim evde kal sloganını uygulamamız gerekiyor. Ancak Ayvalık Perşembe pazarında bunu uygulamak mümkün değil. Sıkıntı pazarda değil, pazara gelinceye kadar ki süreçte' denildi. Sağlık için gerekli olduğu söylenince biz de saygı duyduk.

Oda olarak esnafımızı bilgilendirdik ve yeni bir yerde kurduk. Pazarın nasıl olduğunu sorarsanız randıman aldığımızı söyleyemeyeceğim. Halkta sıkıntı var, toplu taşımayı kullanamıyorsunuz, o tehlikeli. Fethiye ve Hamdibey Mahallesi'nden geçen bir araç için belediyeye dilekçe verdik. Kaymakamlıktan ve sağlık kurulundan onay gelmedi, toplu ulaşım tehlikeli dolayısıyla bölge halkı mağdur oldu. Ayvalık merkezde 3 manavımız var. Onları bir araya getirdik. Fiyatlarını pazar fiyatlarına çekmelerini söyledik. Pazara gelemeyenlerin evlerine kadar götürecekler. Bu zor bir dönem. Herkes elini taşın altına sokacak ve bu dönemi böyle atlatmaya çalışacağız" dedi.