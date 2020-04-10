Ölmeden önce katilini yazmış

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 gün önce evinin banyosunda, boğazı kesik, iple tavana asılı cansız bedeni bulunan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu'nun (23), ölümünden kısa süre önce cep telefonunun WhatsApp'taki durum kısmında, üzerinde 'Beni öldüren A.O.' yazılı, boğazı kelmiş haldeki fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis A.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

ÜMİT ÖZMEN