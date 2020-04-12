Ne uğruna!

Kuşadası’nda sokağa çıkma yasağını duyanlar trafikte izdihama neden oldu. Alışverişten dönen motosiklet sürücüsü Raşit Dirik ve kız arkadaşı Çisil Daşhan da trafikte makas atıp ilerlerken geçirdikleri kazada öldü

Aydın'da sokağa çıkma yasağı kararının ardından alışverişe çıkan Raşit Dirik (26) ve kız arkadaşı Çisil Daşhan (29), motosikletle eve dönerken feci kazada can verdi. Yasağa 35 dakika kala geçirdikleri kazayla canlarından olan Dirik ve Daşhan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.



KALDIRIMA ÇARPTILAR

Alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda vatandaşlar, alışveriş yapmak için büfe, kuruyemiş, manav ve fırınlara akın etti. Vatandaşların alışveriş telaşı nedeniyle ilçede trafikte izdiham oluştu. İddiaya göre, alışveriş için evlerinden çıkan vatandaşlardan ikisi de 26 yaşındaki Raşit Dirik ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Çisil Daşhan oldu. Alışveriş yaptıktan sonra Dirik'in kullandığı motosikletle ikili, eve doğru yola çıktı. Trafikteki izdiham nedeniyle Dirik, arabaların arasından makas atarak ilerlemeye başladı.





YASAĞA 35 DAKİKA KALA

Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 00.00'dan önce evde olmak isteyen Dirik, saat 23.25'te Süleyman Demirel Bulvarı'na geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Dirik ve Daşhan savrularak asfaltta metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik ise doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki gencin ölümü Aydın'ı yasa boğdu.



İbrahim Uzun