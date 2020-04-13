Miras cinayeti gözlemeyle işlendi

Aydın’da yaşayan Betül Karabulut, mirasa konmak için erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ile birlikte babasını zehirli gözlemeyle öldürtü. Polisin cinayeti ortaya çıkarmasıyla yakalanan Karabulut ve sevgilisi tutuklandı.

Aydın Didim'de Betül Karabulut (36), erkek arkadaşı Sezgin Kahraman (34) ile birlikte miras için korkunç bir plan yaptı. Öz babası ile erkek kardeşini gözlemenin içine zehir koyarak zehirleyen Karabulut, babasının ölümüne neden oldu. Genç kadın ve sevgilisi ile olaya yardım eden iki şüpheli yakalandı. Efeler mahallesi Türkoğlu Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, eşinden boşanma aşamasında olan ve 2 yıldır Nazilli'de yaşayan 36 yaşındaki Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman (34) ile birlikte mirasa konmak için babası ve kardeşini öldürme planı yaptı. İkili ve İdris Y. (31) Nazilli'den kiraladıkları taksi ile Didim'e geldi. Karabulut ve sevgilisi içine tarım ilacı koydukları gözlemeyi İdris Y. ile babasının evine yolladı.

'HAYIR YEMEĞİ' DEDİ

Ali Karateke (69) ile oğlu Birol Karateke'nin (45) yaşadığı eve gelen İdris Y. 'Hayır dağıttığını' söyleyip gözlemeleri Ali Karateke'ye verdi. Birol Karateke acı olduğu için yemezken, gözlemeyi yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı ile hastaneye kaldırılan baba Ali Karateke ise bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ama olaydan bir gün sonra sabah saatlerinde evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olay günü başka hiçbir eve hayır yemeği dağıtılmadığını belirlemesinin ardından, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede Nazilli'den gelen taksinin şoförüne de ulaşan ekipler, Ali Karateke'nin kızının adresini buldu. Adrese baskın yapan ekipler, Betül Karabulut ile erkek arkadaşı Sezgin Kahraman'ı yaşadıkları evde gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayete yardım eden ve Nazilli'de yaşayan İdris Y. ile Nurhayat K. (64) de Didim polisi tarafından yakalandı. Sorgulamada Betül Karabulut'un babası ve kardeşini öldürme girişimine yönelik suçlamaları kabul ederek her şeyi itiraf ettiği, erkek arkadaşının ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Karabulut ve erkek arkadaşı tutuklandı.



Hüseyin ÇALIŞKAN