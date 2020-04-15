Gamze davası sil baştan

Üniversiteli Gamze’yi 4. kattan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 25 yıl hapse mahkum olan ancak tutuklanmayan Gölcü’ye tekrar mahkeme yolu göründü. Yargıtay'ın, davaya müdahil olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilmediği gerekçesiyle kararı bozması üzerine dava yeniden görülecek

Aydın'da üniversite öğrencisi Gamze Uslu'yu otelin dördüncü katındaki balkondan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla Baki Can Gölcü, yargılandığı davada 25 yıl hapse mahkum olmuştu. Yargıtay, davaya müdahil olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmediği gerekçesiyle kararı bozarken Gölcü, hakkındaki hüküm kesinleşmediğinden 7 yıldır dışarıda geziyor. Geciken adalete isyan eden Uslu ailesi, "O katilin tutuklanmaması kızımın mezarda kemiklerini sızlatıyor" dedi.

ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Nazilli ilçesinde, 27 Kasım 2013'te yaşanan olayda, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu ile 5 gün önce ziyaretine gelen nişanlısı Baki Can Gölcü, Nazilli'deki bir otele yerleşti. Gece yarısı Uslu, 4'üncü kattaki odalarının balkonundan bir otomobilin üzerine düştü.

Gamze Uslu, nişanlısı Baki Can Gölcü ile buluştuğu otelde hayatının son günlerini geçireceğini bilmiyordu

ÖNCE ÖMÜR BOYU VERİLDİ

Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan nişanlısı Baki Can Gölcü'yü, tutuksuz yargılandığı davada 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra iyi hal indirimi uygulanarak cezası 25 yıla indirildi. Karar kesinleşene kadar ise sanığın tutuksuz olmasına karar verildi. Uslu ailesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatının davanın kararına ilişkin temyiz itirazını değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi, 7 Kasım 2019 tarihinde görülen davada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu suçun zarar göreni olduğu, kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmediği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Gamze Uslu'nun davası Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanacak.

Anne Fatma Uslu ve baba Sinan Uslu, kızlarının ölümüne sebep olan Baki Can Gölcü'nün tutuklanmamasına isyan ediyor.



"Kızımın kemikleri sızlıyor"

Gamze Uslu'nun annesi Fatma Uslu ile babası Sinan Uslu adaletin gecikmesine isyan etti. Kızlarını öldüren katilin 25 yıl hapisle cezalandırılmasına rağmen dışarıda gezmesine çok üzüldüklerini belirten anne Fatma Uslu, "Kızımız, gençliğinin baharında hayattan koparıldı. Tam 7 yıl oldu. O katil dışarıda gezdikçe kızımızın mezarda kemikleri sızlıyor. Kızımın katili hakkında kesin hükmün verilerek o caninin demir parmaklıklar arkasına konulmasını istiyoruz" dedi.

Ümit Özmen