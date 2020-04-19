Kuzey İrlanda'da doktora yapan Aydınlı Yasemin Adalı, korona virüsü salgını nedeniyle ülkesine dönmek yerine bulunduğu ülkedeki insanların yardımına koştu. Kovid-19 tanı laboratuvarında gönüllü çalışan Adalı, Türk vatandaşlara Kuzey İrlanda'dan mesaj gönderdi. Ölümcül virüsü bir kişinin 600 kişiye bulaştırdığını belirten Adalı, "Evde kalın 600 kişiyi kurtarın" dedi. Adalı, "Belfast'ta moleküler kanser epidemiyolojisi üzerinde doktora yapıyorum. Kovid-19 salgını başladığında Türkiye'ye dönmek yerine burada laboratuvar gönüllülerine katıldım. Biyolog olarak virüse karşı savaşıyorum. K.İrlanda'da 12 Mart'tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasası getirildi. Türkiye'de de herkes evinde kalsın, yaşam kurtarsın" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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