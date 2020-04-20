Pazarcılara virüs teşhisi kondu: 22 ev karantinada

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında satıcılık yaparak geçimlerini sağlayan 5 pazarcı esnafı gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak yapılan testler sonucunda pazarcıların koronavirüse yakalandığı belirlendi. Pazarcılar ve aileleri karantinaya alındı. Pazarcıların ellerinden kalan mallarla ilgili de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık dağıtacak. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Aydın'da yaşayan ve Ege Bölgesi'nin çeşitli illerindeki pazar yerlerinde tezgah açan 5 esnafa koronavirüs teşhisi konulmasının ardından pazarcıların temasta bulunduğu yakınları ve komşularının yaşadığı aynı mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

İncirliova'nın kırsal Acarlar Mahallesi'nde yaşayan ve İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak geçimlerini sağlayan 5 pazarcı esnafına, çeşitli tarihlerde gribal enfeksiyon nedeniyle gittikleri hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Son dört gün içinde koronavirüs teşhisi konulan pazarcıların, temas ettiği belirlenen yakınlarının ve komşularının yaşadığı Acarlar Mahallesi'ndeki 22 ev, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantinaya alındı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada mahallenin tamamının karantinaya alındığı şeklinde asılsız iddialar kısa sürede yayıldı.



Bunun üzerine Söke ve Kuşadası belediyeleri, ilçelerindeki semt pazarlarına dışarıdan gelen pazarcı esnafının geçici süre alınmamasına karar verdi. İki ilçenin aldığı bu karar üzerine pazarcıların satmak üzere aldıkları ürünler ellerinde kaldı.



KARANTİNAYA ALINAN AİLELERİN MALLARINA TALİP OLDU

Karantinaya alınan ailelerin 14 gün boyunca ellerinde kalan tüm malları almayı taahhüt eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Acarlar Mahalle halkı hem ektiklerini ve ürettiklerini tarladan nihayi tüketiciye pazara ulaştıran hem de alım satımla yaklaşık Türkiye'nin 55 ilinden mal alımı yaparak bölgenin pazarlarında tüketicinin gıda ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda deposudur. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Siz temiz olabilirsiniz biz veya pazara gelen vatandaş sıkıntılı olabilir. Tespit edilmemiş hasta olabilir. Mağdur olan ailelerin ellerinde kalan malları 14 gün boyunca belediye olarak biz alacağız.



Dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık vasıtasıyla dağıtacağız. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde gene ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.





İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, Acarlar Mahallesi'nin Ege Bölgesi'nin kalbi olduğunu belirtip, "Dün akşam yaşanan bilgi kirliliği dolayısıyla burada kafalar karıştı. Pazarcı esnafı ve aynı zamanda üreticiler olarak pazarlarda yerimizi alıp, satış yapamazsak hepimiz açız" diye konuştu.

DHA