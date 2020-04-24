Koronalı çıkan pazarcı kurtarılamadı

Aydın'ın Acarlar Mahallesi’nde kanser tedavisi gördüğü hastanede kaptığı virüsü mahallesindeki pazarcılara bulaştıran Çilem Şenol hayatını kaybetti. Şenol’un ilk etapta ziyaretine gelen 4 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Acalar Mahallesi'nde yaşayan ve pazarcılıkla uğraştığı öğrenilen 38 yaşındaki Çilem Şenol yaşam mücadelesini kaybetti. Ege Bölgesi'ndeki illerde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 5 kişinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından büyük panik yaşanmış ve bu kişilerin temas kurduğu 52 kişi evlerinde karantina altına alınmıştı.

FİLYASYONLA BULUNDU

Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı titiz çalışmanın ardından Acarlar'a virüsün nasıl geldiği ortaya çıktı. Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, "İzmir'de lenfoma kanseri tedavisi gören Çilem Şenol, hastanede korona virüs kapmış. Kuluçka süresi 14 gün olan korona virüsün henüz belirtileri ortaya çıkmadığı için Çilem Şenol hastaneden taburcu edildikten sonra Acarlar'a dönmüş, kendisine virüs bulaştığından habersiz ziyaretine gelen 4 kişiye de virüs bulaştırmış. Bize vakalar gelince araştırma yaptık ve virüsün Çilem Şenol'dan yayıldığı ortaya çıktı. Acarlar'da 22 ev karantina altına alındı. Hastanede tedavi gören Çilem Şenol ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandılar.

KOMŞULARI PANİK OLDU

Acarlar'da yaşayan Çilem Şenol'un hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede panik yaşandı. Korona virüsün Acarlar'da ortaya çıkmasının ardından bazı ilçelerde pazaryerlerine girmeleri yasaklanan Acarlarlı pazarcılar ise, Çilem Şenol'un virüsten değil kanserden hayatını kaybettiğini ileri sürdü.





Kanserden öldüğünü iddia ettiler

KANSER hastalığı ilerleyen Çilem Şenol'un son günlerini ailesiyle geçirmesi için evine getirildiğini anlatan pazarcılar, "Burada fenalaştığı için hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ölüm nedeni korona virüs değil kanserdir. Mahallemizin de tamamı değil, 22 ev karantinada. Sanki tüm mahalleye korona virüs bulaşmış gibi söylentiler yayılarak bizim ekmeğimizle oynamaya çalışanlar var. Kimse ekmeğimizle oynamasın" diyerek tepki gösterdiler.

İhsan KARATAŞ