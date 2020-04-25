Karantinadaki halkın yardımına koştu

Aydın’da 22 evin karantinaya alındığı Acarlar Mahallesi’ndeki vatandaşlara AK Partili Başkan Nedim Kaplan sahip çıktı. Pazarcılıkla geçinen vatandaşların elindeki ürünler satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Aydın'ın ilçesi İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde 5 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 22 ev karantina altına alındı. Karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına AK Parti Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan koştu. Başkan Kaplan'ın talimatı ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun işbirliğiyle karantina altındaki evlere ücretsiz ekmek dağıtıldı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Pazarcılıkla geçimini sağlayan Acarlar halkına destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kaplan, "Karantina altına alınan 22 hanedeki ailelerimizin karantina süresince satamadığı ürünlerin tamamını belediye olarak satın alıp, Sosyal Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağız. Bu ailelerimizin ekmek ihtiyaçlarını da karşıladık. Acarlar halkına desteğimiz sürecek. Acarlar halkının daima yanındayım" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ