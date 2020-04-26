Koçarlı’da ihtiyaç sahipleri için aşevi

Aydın’ın ilçesinde, AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ‘Halk Ekmek’ uygulamasının ardından hayata geçirdiği aşevi ile Ramazan’da sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ulaştıracak

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ramazan ayında ihtiyaç duyan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmayı amaçlayan aşevi halkın hizmetine girdi. Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kurulmayan iftar çadırlarının yerine vatandaşın ayağına kadar sıcak yemek götürdüklerini belirterek, "Koçarlı'da kimseyi aç bırakmayacağız" dedi.



İFTAR ÇADIRI YERİNE

Aydın'da birçok ilçe belediyesi borç sıkıntısı yaşarken, AK Parti Aydın milletvekillerinin de desteğini alan Başkan Nedim Kaplan, Koçarlı'da yoğun çalışmalar sonucu birçok yatırım ve hizmet projesini hayata geçirdi. Kovid-19 salgını sebebiyle Koçarlı halkına 7 gün 24 saat destek vermek için seferber olan belediye, Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları yerine aşevini hizmete açtı.



ÖNCE HALK EKMEK

Koçarlı'da söz verdiği birçok yatırım ve hizmet ölçekli projeler için salgın döneminde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaplan, "Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Koçarlı için yatırım ne kadar önemliyse halkımızın refahı ve mutluluğu da bir o kadar önemli. İlk olarak Halk Ekmek uygulamasıyla kaliteli ve katkısız ekmeği uygun fiyatla halkımıza ulaştırmayı başardık. Şimdi de aşevimizi hizmete açarak korona günlerinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin ayağına yemeklerini götüreceğiz. İlçede kimse aç kalmayacak" diye konuştu.