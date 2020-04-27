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Haberler Aydın Nazilli'deki yangında yaşlı çifti itfaiye kurtardı

'deki yangında yaşlı çifti itfaiye kurtardı

Nazilli'deki yangında yaşlı çifti itfaiye kurtardı

27.04.2020, 10:58

Son dakika... 'ın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendi. 33 sokakta Kazım Tekin'e (71) ait iki katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangında etkilenen yaşlı çifte ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırılırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 33 sokakta bulunan evde çıktı. Hatice (68) ve Kazım Tekin (71) çiftinin oturduğu evden dumanların yükseldiği farkeden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, evde bulunan Tekin çifti, dışarıya çıkarttı. Dumandan etkilenen Hatice ve Kazım Tekin, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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