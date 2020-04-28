Aydın'da henüz belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında Kazım (71) ve Hatice Tekin çiftini, itfaiye ekipleri alevler arasından son anda çıkarıldı. Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenerek edavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MEHMET KAVAS
Yaşlı çift yanmaktan son anda kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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