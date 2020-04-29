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'den ’a yağış uyarısı! İşte Aydın günlük

Meteoroloji'den Aydın’a yağış uyarısı! İşte Aydın günlük hava durumu

29.04.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,10:51

'den 'a son dakika yağış uyarısı geldi! Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hafta sonu Aydın da hava nasıl olacak? Detayı haberimizde...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yarın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonraki saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 01 Mayıs Cuma günü parçalı bulutlu, 02 Mayıs ve 03 Mayıs tarihlerinde ise parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği ifade edildi.

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