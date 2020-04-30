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Haberler Aydın Kuşadası'nda aranan 2 kişi yakalandı

'nda aranan 2 kişi yakalandı

’nda polisin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kuşadası'nda aranan 2 kişi yakalandı

30.04.2020, 17:24

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü M.N'nin yapılan GBT sorgulamasında mahkemece "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca sürücüye kask kullanmamak, ehliyet ve ruhsat bulundurmamak ile plakasız araç kullanmak gibi suçlardan da toplam 8 bin 264 TL idari para cezası uyguladı.

Bu arada, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, Türkmen mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Söz konusu şüphelinin yapılan sorgulamasında mahkemece "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ,Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak "suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

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