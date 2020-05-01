Başkan Kaplan’ın aşevi hizmetine anlamlı destek

Aydın'da Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili İlçe Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Ramazan ayında hizmete açtığı aşevine destek yağıyor. Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (EKKK) tarafından aşevine gıda malzemesi bağışlandı. Aşevinde pişirilen yemekleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Kooperatif Başkanı İlker Aşkın tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

HİZMET 12 AY DEVAM EDECEK

Başkan Aşkın, "Başkanımızı bu anlamlı projeleri için kutluyoruz. Bu hizmette bizim de tuzumuz olsun istedik. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Paylaşmanın anlam ve önem kazandığı bir aydır" dedi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, kurulan aşevi ile 12 ay boyunca vatandaşlara hizmet vereceklerini belirterek, "Bu hizmet, yılın 12 ayı devam edecek, biz görevde olduğumuz sürece, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanında olacağız. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne ve Başkan İlker Aşkın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE