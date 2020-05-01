Karacasu’da 750 aileye gıda yardımı

Aydın'ın ilçesi Karacasu'da ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına Karacasu Belediyesi koşuyor. Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardım paketleri hazırlayan Karacasu Belediyesi, kurduğu ekipler ile 750 aileye Ramazan paketlerini teslim etti.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl toplu iftar yemekleri düzenleyemediklerini belirten Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Bu yıl Ramazan Ayı'nı alışık olmadığımız bir şekilde her şeyden mahrum olarak evimizde geçiriyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi 750 ailemiz için gıda yardım paketleri hazırladık ve muhtarlarımız aracılığıyla belediye ekiplerimiz, ailelere ulaştırıyor. Bu paketlerimiz Ramazan Ayı boyunca devam edecek. Her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız" dedi.

MEHMET KAVAS